جلسة لمجلس الأمن الدولي ولبنان غائب (الجمهورية)

أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة "" بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدًا لبحث الوضع قي الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في غزة.وسيكون الحضور على مستوى عال حيث سيحضر عدد من وزراء خارجية الدول المعنية بوضع المنطقة، ومنهم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وفلسطين. ويغيب وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب لارتباطه بزيارة دمشق اليوم بناء لقرار مجلس الوزراء لبحث التنسيق في موضوع عودة النازحين والخطوات الممكن تنفيذها.