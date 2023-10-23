باسيل في السراي... وسلسلة لقاءات لميقاتي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وجرى عرض للتطورات الراهنة.





كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الذي وضعه في أجواء زيارته إلى العراق لحضور احتفالية "يوم القضاء العراقي". كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الذي وضعه في أجواء زيارته إلى العراق لحضور احتفالية "يوم القضاء العراقي".





وإستقبل ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا. وإستقبل ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا.