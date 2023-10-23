لقاء سيدة الجبل: الإنقسام الحاد بين الغرب والعالم العربي شأن خطير يهدد المنطقة بأسرها

عقد لقاء سيدة الجبل إجتماعه الدوري إلكترونيًا.ولفت اللقاء إلى أنه "منذ أربعين عامًا، في يوم 23 تشرين الأول 1983، تعرضت القوة المتعددة الجنسيات إلى إعتداء وقعه آنذاك "الجهاد الإسلامي"، وأدى إلى مقتل جنود أميركيين وفرنسيين في محاولة لإخراج أميركا من المنطقة. واليوم، وبعد أربعين عامًا، عادت البوارج الأميركية إلى المنطقة ومعها عادت المنطقة إلى تأجيج التطرف في إسرائيل وفلسطين وعاد الإنقسام الحاد بين الغرب والعالم العربي،" معتبرًا أن "هذا شأن خطير يهدد المنطقة بأسرها."وأكد المجتمعون و"من أجل حماية لبنان" "رفض مقولة قواعد الإشتباك التي حلت مكان القرار 1701 في الإعلام وفي السياسة وحتى في كلام الحكومة الرسمية." كما رفضوا إستبدال القرار 1701 بحماية "حزب الله" و"حماس" و"الفصائل الفلسطينية" للبنان، ورفضوا خصوصًا بأوضح العبارات ما ورد على لسان النائب حسن فضل الله الذي قال: "نحن من يفتح النار تحت شعار قواعد الإشتباك التي حددتها إيران وليس الدولة اللبنانية".كذلك، رفضوا "إنتظار القوى السياسية نتيجة الأحداث للتكيف معها والمبادرة إلى التضامن السلمي من أجل أمن لبنان واستقلاله وسلامه، والتوجه إلى الإعتدال العربي بدءًا بالسلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس والمبادرة تجاه كل العرب للمطالبة بقيام الدولتين، وإتهام إيران بمصادرة القرار العربي في المنطقة وتحميلها مسؤولية انفجار لبنان من خلال تحريك الفصائل، وبالتحديد "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي".