بري استقبل قائد الجيش وسفير البرازيل: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان.

وكان الرئيس بري قد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات الامنية والعسكرية.



كما استقبل بري سفير البرازيل لدى لبنان تاركسيو كوستا، وبحثا في الوضع في لبنان والمنطقة في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.



وحيا الرئيس بري الدور الذي "تلعبه البرازيل، خصوصا رئيس الجمهورية لولا دا سيلفا وجهوده الرامية الى وقف العدوان الاسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني سواء في مجلس الامن الدولي وعبر المشاركة في مؤتمر القاهرة.