الصليب الأحمر: نقل جثمان شهيد و4 جرحى تم إستهدافهم بالقصف الإسرائيلي من خراج بلدة كفرحمام إلى مستشفى مرجعيون الحكومي

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أن "طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت بعد ظهر اليوم الإثنين من خراج بلدة كفرحمام إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، جثمان شهيد و4 جرحى، تم إستهدافهم بالقصف الإسرائيلي، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل".