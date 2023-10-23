جامعة الروح القدس نظمت رحلة مشي للتوعية عن ضرورة المحافظة على التوازن البيئيّ

نظّمت Green USEK، في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع جمعية حماية الطيور، في لبنان، ABCL يومًا بيئيًا في مستنقع عمّيق، للتوعية عن ضرورة المحافظة على التوازن البيئي.وتضمّن هذا اليوم رحلة مشي في خضم إحدى المحميات الطبيعة، في لبنان.وشرحت المسؤولة عن Green USEK داليدا صنيفر عن برنامج رحلة المشي وقواعدها، ثم شرح رئيس جمعية حماية الطيور، في لبنان، فؤاد عيتاني وعبدالله حنا عن المحمية وتنوعها.وانقسم الحضور إلى مجموعات على رأس كل مجموعة مرشد محترف، لتوجيه المشاركين، لينطلقوا بعدها في رحلة المشي.