السفارة الأميركية في بيروت أحيت الذكرى الأربعين لتفجير مقر مشاة البحرية... شيا: نرفض تهديدات البعض بجرّ لبنان إلى حرب جديدة

السفيرة الأميركية: التزامنا تجاه شعب لبنان أقوى بكثير من أي عمل جبان من أعمال العنف أو الإرهاب