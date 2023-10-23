مشاركة نقابة الأطباء في رسم خطة الطوارىء التي بادرت بتحضيرها وزارة الصحة

أطلق نقيب أطباء لبنان، في بيروت، يوسف بخاش خطة الطوارىء الطبية، بالشراكة مع وزارة الصحة والقطاعات الصحية المعنية.



وأكّد بخاش، خلال مؤتمر صحافيّ، في بيت الطبيب، في فرن الشباك، مشاركة نقابة الأطباء في الإجتماعات التنسيقية وفي رسم خطة الطوارىء التي بادرت بتحضيرها وزارة الصحة العامة، نتيجة الوضع المتوتر، في جنوب لبنان.



وأوضح أنّ نقابة الأطباء - إلى جانب العاملين في القطاع الصحيّ - أرادت أن تضع خطة طوارىء للكوادر الطبية من الاختصاصات كلها، في حال حدوث أي إعتداء حربيّ، فيكون دور هذه الكوادر التالي:



"أوّلًا، الإلتحاق بالمستشفيات والمراكز الطبية التي يعملون فيها لمعالجة المرضى والجرحى

ثانيًا، مساندة المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى، في حال كان هناك نقص وحاجة الى اختصاصات معينة

ثالثًا، مساندة المستوصفات ومراكز الرعاية الأولية وعيادات المؤسسات الصحية، في حال نزوح مجموعات لبنانية لمعالجتها

رابعًا، تشكيل فرق مكونة من أطقم طبية جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والأعمال الجراحية، في حال استحداث مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى"



وأشار بخاش إلى ضرورة التنسيق مع خطة وزارة الصحة العامة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية على أنواعها للمستشفيات والمراكز الطبية، كما التنسيق مع الصليب الأحمر اللبنانيّ والهلال الأحمر الإسلاميّ والهيئات الإغاثية العاملة على الأرض والهيئات الصحية، في ما يخص الأمر اللوجستية وباقي الجهات المعنية.