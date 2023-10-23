هذا ما بلغه عدد النازحين في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل

نزح أكثر من 19 ألف شخص، في لبنان، جراء التصعيد العسكريّ بين حزب الله وإسرائيل، في المنطقة الحدودية تزامنًا مع الحرب الدائرة، في قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لأمم المتحدة.



وأوردت المنظمة، في تقرير، أن "ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان" أدى إلى نزوح 19,646 شخصًا "ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".