بو حبيب بعد لقائه 9 سفراء: على اسرائيل التوقف عن تهديد لبنان

اعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب بعد لقائه 9 سفراء معتمدين في لبنان ان "على اسرائيل التوقف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته الى العصر الحجري. إن وقف إطلاق النار هو بداية الطريق الى خفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع".