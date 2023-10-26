تضامن بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ للمحافظات

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إنشاء آلية لجمع المعلومات لدى وزارة الداخلية والبلديات وإدارتها، في أطر الدعم القائم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ للمحافظات كلها.



وعملت المديريات التابعة للوزارة والمحافظات والبلديات بشكل مشترك لتكون "منصة وطنية شاملة ومستدامة"، وفق ما أكّد الوزير، في اجتماع تنسيقيّ.