باسيل ناقش موضوعي رئاسة الجمهورية والنازحين السوريين خلال لقائه ماغرو وفرايسن

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير فرنسا في لبنان هرفيه ماغرو ، وشرح الأخير جوانب مواقف الرئيس الفرنسي الأخيرة، وجرى تبادل لوجهات النظر بخصوص الحرب على غزة و التطورات في المنطقة.



كما أعاد باسيل تأكيد مواقف التيار الوطني الحر منها. وتم التشديد على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية و ايجاد حل لمشكلة النازحين وعدم ربط الموضوع بالمشاكل الأخرى".



و استقبل باسيل أيضاً ممثل المنسقية العليا للاجئين في الأمم المتحدة آيفو فرايسن الذي عرض أعمال المنسقية في هذا المجال. و ذكر الوزير باسيل بـ"ضرورة ايجاد حلول عملية لهذه المشكلة تؤمن العودة الكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم و تخفف من العبء على لبنان".