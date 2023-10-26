فرونتسكا عرضت مع الأبيض خطة الطوارىء الصحية وأكدت إستمرار دعم القطاع الصحي

فرونتسكا عرضت مع الأبيض خطة الطوارىء الصحية وأكدت إستمرار دعم القطاع الصحي

إلتقى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وعرض معها الأوضاع العامة ووضع القطاع الصحي.



وجال الأبيض مع فرونتسكا في غرفة عمليات الطوارىء الصحية في الوزارة حيث أطلعها على آلية العمل فيها وخطة الوزارة تحسبًا لأي تطور على الساحة اللبنانية.



بدورها، أثنت فرونتسكا على جهود وزارة الصحة العامة التي تقوم بها في هذا المجال. وأكدت إستمرار دعم منظمات الأمم المتحدة للقطاع الصحي لتمكينه للقيام بواجباته.