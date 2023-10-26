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في نهاية جولته على الفرقاء اللبنانيين... باسيل يعلن عن خمس نقاط تفاهم عليها مع من إلتقاهم

في نهاية جولته على الفرقاء اللبنانيين... باسيل يعلن عن خمس نقاط تفاهم عليها مع من إلتقاهم

في نهاية جولته على الفرقاء اللبنانيين والتي جاءت بعنوان حماية لبنان، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن خمس نقاط تفاهم عليها مع من إلتقاهم.



وبين هذه النقاط، واحدة تنص على أن لبنان بمواجهة إسرائيل معني بإستعادة حقوقه والإلتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701، وبمبادرة بيروت العربية للسلام، إضافة إلى استعادة الأراضي اللبنانية المحتلّة وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين وصولًا إلى حماية كافة حقوق لبنان وموارده الطبيعية، خصوصًا تلك المتعلقة بالنفط والغاز والمياه.