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إتهامية جبل لبنان أصدرت قرارها في حق معنفي الأطفال في حضانة Garde Rêve

أخبار لبنان
2023-10-26 | 12:15
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إتهامية جبل لبنان أصدرت قرارها في حق معنفي الأطفال في حضانة Garde R&ecirc;ve
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إتهامية جبل لبنان أصدرت قرارها في حق معنفي الأطفال في حضانة Garde Rêve

إتهامية جبل لبنان أصدرت قرارها في حق معنفي الأطفال في حضانة Garde Rêve

أصدرت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضية أميرة شحرور وعضوية المستشارين القاضيين هبة هاشم وجوزيف تامر قرارها في قضية تعنيف الأطفال في حضانة Garde Rêve الذي اتهمت فيه المدعى عليها دجيني الحلو بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 189 و201 من قانون العقوبات بعد ثبوت توقعها النتيجة الجرمية المتمثلة باحتمال وفاة أي من الأطفال، لا سيما الرضع منهم، إختناقًا أو تأثرًا بالضرب، خصوصًا الواقع على الرأس من جراء أفعالها التعنيفية في حقهم والتي لم تحجم عنها رغم تنبيهها بخطورتها ولم تفض بدورها إلى هذه النتيجة لسبب خارج عن إرادتها والظن بها بالجنحة المنصوص عليها في المادة 554 معطوفة على المادتين 559 و257 من قانون العقوبات لإقدامها على إيذاء البعض الآخر من الأطفال وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 584 لإقدامها على توجيه العبارات النابية في حق الأطفال وذويهم.

كما قضى القرار باتهام المدعى عليهما جومانة أبو سعيد وطوني مهنا بجناية المادة 547 معطوفة على المواد 219 و201 و189 بعد ثبوت سلوكهما السلبي المتمثل بامتناعهما عن إغاثة الأطفال المعنفين رغم معرفتهما بجسامة وخطورة أفعال الضرب والتعنيف التي ترتكبها المدعى عليها دجيني الحلو في حقهم وتوقعهما إحتمال وفاة أي من الأطفال إختناقًا أو تأثرًا بالضرب وفقًا لما هو ثابت بمقاطع التسجيلات المصورة والصوتية كما الظن بهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة 554 معطوفة على المادتين 559 و275 و219 بالنسبة للمدعى عليها جومانا أبو سعيد لثبوت إقدامهما على ضرب وإيذاء البعض الآخر من الأطفال.

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