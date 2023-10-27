مياه بيروت وجبل لبنان: اشغال على خط الضخ الرئيسي المغذي لمحطة الاشرفية في منطقة الضبية

أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه على "اثر انفجار خط الضخ الرئيسي الذي يغذي محطة الاشرفية بقطر ألف ملم في منطقة الضبية، توجهت الفرق المختصة لدى المؤسسة على الفور وكشفت على العطل لانجاز التصليح الذي تمت المباشرة به في أسرع وقت ممكن."



وأشارت المؤسسة إلى أنها ستفيد "تباعا المشتركين بالتوقيت المتوقع لانتهاء الاشغال والذي يرتبط بتأمين القطع الضرورية"، لافتة إلى أنه "أمر متوقع في خلال ثمان وأربعين ساعة".