خواجة للـLBCI: لا يمكن التكهن بإمكانية اندلاع حرب أم لا

أكد النائب محمد خواجة أن لا يمكن التكهن بإمكانية اندلاع حرب أم لا، وحتى صاحب القرار لا يملك الجواب الشافي.



واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن المقاومة في الجنوب، غير متحمسة للحرب وأكبر دليل على ذلك انه كان هناك عدة ذرائع للحرب، لكنها لم تندلع، وحتى اسرائيل أحيانا نشعر انها لا تريد الحرب، ولكن هذا لا يعني ان الامور قد لا تتدحرج.



وشدد على الجهوزية العالية للمقاومة، شارحاً بأن الخسائر التي وقعت، هو بسبب اقتراب المقاومة من السياج وأطراف المناطق، لتجنب قصف القرى والسكان وعدم توسيع البكار.



ورغم ذلك، ذكّر بأن امكانية فتح الجبهات قائمة بقدر تطور الاوضاع.