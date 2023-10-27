ماذا رشح عن الاجتماع المالي في السرايا؟

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ضم وزيري المال يوسف خليل والطاقة والمياه وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمدير العام للمالية جورج معراوي والمدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.



وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في وزارة المالية بين الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة قضية دفع مستحقات الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان ودفع مستحقات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة للمؤسسة، ضمن مهلة محددة يصار الى الاتفاق عليها لتلافي اتخاذ اجراءات جذرية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.