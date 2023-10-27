ميقاتي جدد مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها



تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي تم خلاله البحث في التطورات الراهنة في غزة وجنوب لبنان.



وجدد رئيس الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها والتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.