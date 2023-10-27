جعجع: منع اندلاع الحرب في لبنان هو في يد الرئيسين ميقاتي وبري

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ منع اندلاع الحرب في لبنان هو في يد الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري من خلال توصية نيابية، أو قرار حكومي لنشر الجيش على الحدود الجنوبية، وسحب المسلّحين اللبنانيين والفلسطينيين من جنوب الليطاني انفاذا للقرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل.



كلام جعجع جاء خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، حيث اتفقا على أولوية تجنيب لبنان خطر الانزلاق نحو.