بوحبيب عقب لقائه فرونِتسكا وسفراء معتمدين في لبنان: عالمنا اليوم أمام خيارين

اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب عقب لقائه بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، وسفراء معتمدين في لبنان، ان عالمنا اليوم أمام خيارين إما السكوت عن تحول غزة الى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني وإزدراء القوانين الدولية، أو الوقف الفوري لهذه الحرب، وبدء مسار السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".