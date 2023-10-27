متجر ABC ضبية يوضح: حادث دخان ناجم عن خلل في مطبخ المطعم

طمأن متجر ABC زبائنه وجيرانه بأن الدخان الذي شوهد يوم أمس في محيط المتجر كان نتيجة عطل في شفاط مطبخ أحد المطاعم ولم يكن هناك ايّ حريق، موضحا أن الصورة المتداولة في الإعلام غير متطابقة مع حادث ليلة أمس.



واكد أنه تمت معالجة هذا الخلل على الفور، ولم يُسبب أي ضرر لعملائنا وشركائنا والمبنى نفسه ماديا أو معنويا، شدد على الالتزام بالتمسك بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي، ما يضمن تجربة ممتعة لجميع رواد هذا المتجر العريق.