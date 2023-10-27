اجتماع لوزير الطاقة لحُسن إدارة الأزمة بما يتلاءم مع الظروف المستجدة

ناقش وزير الطاقة والمياه وليد فياض خلال اجتماع مع مديري المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة لا سيما مؤسسات المياه ومصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، ومنشآت النفط، مناقشة خطط الطوارئ التي كلفت المؤسسات بوضعها بمواجهة أي ظروف إستثنائية على نحو يضمن إستدامة الخدمات ويحفظ سلامة البنى التحتية خاصةً بما يتعلق بتأمين الاحتياطات اللازمة من الوقود لتشغيل القطاعات الحيوية وقطع الغيار الضرورية لصيانة الطوارئ على أن يبقى التنسيق في ما بين المؤسسات لتأمين استدامة الخدمات للبنانيين.



واستمع الحاضرون لتوجيهات الوزير فياض في ما خص حُسن إدارة الأزمة بما يتلاءم مع الظروف المستجدة والتكامل فيما بينها.



وتقرر إبقاء الإجتماعات مفتوحة لمواجهة كافة الإحتمالات.