الـMEA تعلن جدول رحلاتها من 1 تشرين الثاني 2023 لغاية 7 كانون الاول

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها للفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني 2023 لغاية 7 كانون الاول 2023 .***للاطلاع عليه