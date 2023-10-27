حمية: التعميم الصادر عن رئاسة المطار إجراء احترازي والعمل في المطار مستمر

إن التعميم الصادر عن رئاسه مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والموجه الى شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين فيه، يأتي في سياق الاجراءات الاحترازية والتدابير المعدة ضمن خطة الطوارئ ، فالمطار لا يزال مستمراً في عمله ومهامه المنوطة به — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 27, 2023

كتب وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس" التالي: "التعميم الصادر عن رئاسه مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والموجه الى شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين فيه، يأتي في سياق الاجراءات الاحترازية والتدابير المعدة ضمن خطة الطوارئ، فالمطار لا يزال مستمراً في عمله ومهامه المنوطة به".