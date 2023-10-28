طقس مستقر وجاف حتى الأحد... ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟

يسيطر طقس مستقر وجاف على لبنان، اليوم، ليصبح طقسًا متقلبًا بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية، بدءًا من يوم غد.



وتبقى الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام، بالرغم من انخفاضها قليلا ودافئة نهارًا خصوصًا، في المناطق الجنوبية.



إليكم تفاصيل اليوم والأيّام المقبلة:



السبت:

١- الحرارة: بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجوّ : قليل السحب وتتكدس بعض السحب فوق الجبال مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر على المرتفعات الشمالية العالية

٣- الرياح : شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة إجمالا وتنشط أحيانًا في الداخل وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحار: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



الأحد :

غائم جزئيًا واحتمال امطار محلية غير شاملة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة اجمالا تنشط في الداخل وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الإثنين:

غائم إجمالًا واحتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا تنشط في الداخل وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س