الخارجية الأميركية توصي رعاياها في لبنان بمغادرته الآن

أوصت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين، في لبنان، بالمغادرة، الآن، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، وذلك بسبب الوضع الأمنيّ الذي لا يمكن التنبؤ به.



وقالت السفارة الأميركية، في بيروت، عبر منصة "اكس": "ليس هناك ما يضمن أنّ الحكومة الأميركية ستقوم بإجلاء المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم، في حالة الأزمات."