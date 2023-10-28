دريان استقبل ميقاتي: الحكومة أعدّت خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث

مختلف قضايا الساحة اللبنانية والعربية، خصوصًا العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب اللبنانيّ موضوع البحث بين دريان وميقاتي

بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في دار الفتوى، مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والعربية، وخصوصا العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب اللبناني، وذلك خلال خلوة قبيل انضمام ميقاتي الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.



وأكد الرئيس ميقاتي أن "الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الدبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة"، مشددا على أن الحكومة "اعدّت خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان الإسرائيلي على الجنوب والعدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين".



وابدى المفتي دريان من جهته،"حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني الجامع، رغم العقبات والتحديات التي تعانيها بسبب ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة"، مثمّنا "الجهود والمساعي والاتصالات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في هذا الصدد".



واعرب عن أمله" في أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف الجرائم والعقاب الجماعي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية".