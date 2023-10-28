توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن

نشرت بعض وسائل الاعلام خبراً عن صدور قرار قضائي في تعدٍ مزعوم على ملكية خاصة منسوب للسيد كارلوس غصن. وعليه، أوضح المكتب الإعلامي للسيد غصن أنه "ليس سراً ان شركة نيسان اليابانية اوعزت إلى شركة فوينوس اللبنانية وهي احدى الشركات التابعة لها، استعادة المنزل الذي يحوزه السيد غصن في بيروت منذ العام 2012، مستغلة عدم وجود علاقة مباشرة بينه وبين الشركة المذكورة. إن عدم التمكن من إبراز بعض المستندات الحاسمة قبل اختتام المحاكمة في الدعوى أدى إلى صدور قرار فيها. لقد تمّ استئناف هذا القرار والدعوى لا تزال عالقة امام محكمة الاستئناف وثقة السيد غصن بالقضاء اللبناني تبقى كاملة".



وكان مصدر قضائي قد أفاد وكالة فرانس برس السبت، بأن القضاء اللبناني أصدر قراراً يقضي بأن يخلي القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات.