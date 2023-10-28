بري إلتقى العاروري: ما جرى في السابع من تشرين الأول هو صفعة قوية في وجه الاحتلال

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري، اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مكتبه بعين التينة، في حضور عضو المكتب السياسي للحركة "غازي حمد"، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الخارج "علي بركة"، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، ومسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة "أمل" محمد الجباوي.



واستعرض العاروري، بحسب بيان صادر عن "حماس" مجريات معركة "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول والتي جاءت رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، ومواصلة عدوان الاحتلال على جميع الأراضي الفلسطينية.



وأكد العاروي، أن "معركة طوفان الأقصى كسرت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر"، معتبراً أن "الاحتلال وعبر جرائمه ومجازرة يحاول التغطية على هزيمته التاريخية". ودعا دول العالم إلى وقف "العدوان الصهيوني" ووضع حد لجرائم الاحتلال والعمل على السماح بدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم بمجريات المعركة، وأنها لن تتنازل عن تحقيق أهدافها في هذه المعركة.



من جهته، اعتبر بري أن "ما جرى في السابع من تشرين الأول هو صفعة قوية في وجه الاحتلال"، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي ألحقت هزيمة تاريخية بالجيش الاسرائيلي. وأعرب عن إدانته "لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة"، داعياً جميع الدول والبرلمانات الى العمل على وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة.