ميقاتي في قطر في زيارة رسمية

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى قطر، في زيارة رسمية، يقابل فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



واستقبل وزير الدولة، في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي والقائمة بأعمال سفارة لبنان، في قطر، فرح بري رئيس الحكومة اللبنانية، في المطار.