قاووق: أميركا ترسل تهديدات بهدف تخويف حزب الله لكنهم أخطأوا في العنوان

أكّد عضو المجلس المركزيّ، في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق إرسال الولايات المتحدة الأميركية رسائل تهديد وتحرّك حاملات الطائرات والأساطيل بهدف تخويف حزب الله، قائلًا: "لكنهم أخطأوا في العنوان."



ورأى، خلال الإحتفال التكريميّ الذي أقامه حزب الله، في بلدة البابلية، أنّ بناء الإسرائيليين لمخيمات اللاجئين الإسرائيلين دليل على سقوط نظريات التفوّق العسكريّ الإسرائيليّ.



واعتبر أنّ تدخل الولايات المتحدة الأميركية يعني أنّ إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها.



وقال: "من أهم نتائج هذه المعركة أنّ مسار التطبيع قد انهار ومسار العلاقات الإقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية، بين عالم التطبيع والكيان، وصلت إلى طريقٍ مسدود."



وشدّد على أنّ المقاومة ستكمل العمليات، حتى إفشال المخطّط الإسرائيليّ، على غزة لأنّ هذا الإفشال هو "حماية لنا وللبنان وللمنطقة كما هو حماية لغزة."