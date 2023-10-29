تطورات الأوضاع في المنطقة حضرت في لقاء لبنانيّ قطريّ

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في مكتبه، في الديوان الأميري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوفد المرافق.



واستُعرضت آخر تطورات الأوضاع، في الأراضي الفلسطينية والمنطقة ونوقشت العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطوريها.



وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.