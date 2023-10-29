ما جديد المفاوضات بشأن الأسرى من جهتي حماس وإسرائيل؟

ما جديد المفاوضات بشأن الأسرى من جهتي حماس وإسرائيل؟

أوضحت أمال شحادة أن "المفاوضات التي بدأت منذ حوالى أكثر من أسبوع بشأن الأسرى من جهتي حماس وإسرائيل مستمرة حول تغيير أو بلورة الإقتراح الأخير الذي تقدمت به حركة حماس بالإفراج عن الأسرى الذين يحملون جوازي سفر أجنبي وإسرائيلي مقابل الإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشارت شحادة إلى أن مجمل الأسرى اليوم هو 10 آلاف أسير.



ولفتت إلى أن هذه المفاوضات تعرقلت بعد القصف المكثف والهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة.



وقالت إن الشارع الإسرائيلي اليوم هو سيد الموقف وهو الذي يهيمن على الأجندة الإسرائيلية.