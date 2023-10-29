بيرم: غزة المحاصرة صنعت النصر رغم الألم والدمار

رأى وزير العمل، في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم أنّ ما تقوم به المقاومة الإسلامية، في لبنان، هو عملٌ إستباقيٌّ لإسرائيل.



واعتبر، خلال الاحتفال التكريميّ الذي أقامه حزب الله، في حسينية، مدينة النبطية، أنّ غزة المحاصرة صنعت النصر رغم الألم والدمار "لكن رأينا الجيش المهزوم كيف يفرُّ كالفئران والجرذان أمام المقاومين فكيف حاله مع قوّات الرضوان."