نفي من المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى

نفى المكتب الإعلامي في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ما اوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تناولت المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ونائب رئيسه سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، واصفا اياها بـ: "جملة من الافتراءات والأكاذيب التي لا تمت الى الحقيقة بصلة".



وشدد على أن المجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الامنية و الادعاء امام القضاء المختص لكشف المرتكبين ومعاقبتهم.