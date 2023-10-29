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اجتماع بين فياض ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة لمناقشة خطط الطوارئ
أخبار لبنان
2023-10-29 | 09:11
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اجتماع بين فياض ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة لمناقشة خطط الطوارئ
عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض إجتماعاً مع مدراء المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة لا سيما مؤسسات المياه ومصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، ومنشآت النفط، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط الطوارئ التي كلفت المؤسسات بوضعها بمواجهة أي ظروف إستثنائية على نحو يضمن إستدامة الخدمات ويحفظ سلامة البنى التحتية خاصةً بما يتعلق بتأمين الاحتياطات اللازمة من الوقود لتشغيل القطاعات الحيوية وقطع الغيار الضرورية لصيانة الطوارئ على أن يبقى التنسيق فيما بين المؤسسات لتأمين استدامة الخدمات للبنانيين.
كما استمع الحاضرون لتوجيهات الوزير فياض فيما خص حُسن إدارة الأزمة بما يتلاءم مع الظروف المستجدة والتكامل فيما بينها.
وتقرر إبقاء الإجتماعات مفتوحة لمواجهة كافة الإحتمالات.
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