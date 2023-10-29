جنبلاط: ما أتمناه ألا نُستدرج إلى الحرب..."وعم نوصّلن خبر"

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط انه صحيح اننا "مررنا بمراحل صعبة ودقيقة وخطيرة، لكن يبدو أن القادم أصعب بكثير، لا أستطيع أن أتنبأ بما سيحدث، لعبة الأمم كبيرة، نرى كيف أن شعوباً بأسرها يُضحّى بها، لكن سيبقى الشعب الفلسطيني رغم الظروف".



وأضاف جنبلاط من بلدة بيصور: "كل ما أتمناه وأسعى إليه ألا نُستدرج إلى الحرب، ندافع عن أنفسنا بالمدى الممكن، لكن ألا نستدرج للحرب".



وتمنى "على أصحاب الشأن، ومع الأسف هم خارج لبنان والبعض منهم داخل لبنان، أن لا ننزلق وأن لا نُستدَرج الى الحرب. لأن ما من أحد يتمنى الحرب، وكما نرى هذه الحرب الرهيبة على فلسطين وغزة والمدمرة بكل معنى الكلمة".



وأضاف "صحيح أن الشعب الفلسطيني جبّار، لكن في لبنان لا نتمنى أن نُستدرج الى الحرب. كنا وسنبقى الى جانب الشعب الفلسطيني، لكن أفضل ان لا نُستدرج، وكما قلت لكم "مش عنا"، يعني عند بعض الفعاليات المحلية "وعم نوصّلن خبر". أما اذا استُدرجنا الى الحرب في اطار الدفاع عن النفس كما فعلنا تاريخياً سنة ٢٠٠٦ يعني يجب ان نكون متضامنين مع الشعب الجنوبي، قلت الشعب الجنوبي بكل فئاته الذي قد يتعرض الى تهجير، الشعب الجنوبي وغير الشعب الجنوبي، لكن الشعب الجنوبي أكثر تعرضاً لتهجير".