وزير الجيوش الفرنسية يزور لبنان الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، الأسبوع المقبل، إلى لبنان حيث يزور قوى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في جنوب البلاد، حسبما أعلن مكتبه.



وأفاد مكتب لوكورنو بأنّ الزيارة تبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة وتهدف إلى "إعادة تأكيد تمسكنا باستقرار لبنان"، في أوج النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، موضحًا أنّ الوزير الفرنسيّ يلتقي قادة لبنانيين بينهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



وصباح الخميس، يزور لوكورنو قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) المتمركزة في جنوب لبنان منذ العام 1978. وتضم "اليونيفيل" أكثر من 10 آلاف جندي، بينهم نحو 700 جندي فرنسي.