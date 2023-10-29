قتلى وجرحى في حادث سير في الضبية

قُتل 3 أشخاص من بلدة بطرماز - الضنية وأصيب 4 بجروح مختلفة، نتيجة حادث سير وقع بعد اصطدام باص بسيارة رباعية الدفع، في منطقة الضبية، بعد نفق نهر الكلب، على الطريق المؤدية إلى مدينة بيروت.



وكان الراكبون، في الباص، متجهين إلى العاصمة للمشاركة، في اعتصام تقيمه "الجماعة الإسلامية" هناك دعمًا لغزة.



ونُقل الجرحى إلى مستشفى سيدة لبنان ومستشفى هارون لتلقي العلاج، بعدما كانت نقلت جثث المتوفين إلى مستشفيات هارون والسان جود وأبو جودة ليكشف عليها الطبيب الشرعيّ.