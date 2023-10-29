كلمة لنصرالله يوم الجمعة..

يتحدّث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر خلال"احتفال تكريمي اعتزازا وافتخارا بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعاً عن لبنان ودعماً لغزة والشعب الفلسطيني والمقدسات".