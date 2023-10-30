مركز الملك سلمان اختتم مشروع توزيع التمور في لبنان للعام 2023

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع التمور في لبنان للعام 2023، بالشراكة مع جمعية "الايادي البيضاء"، حيث تم توزيع 62.500 كرتونة من التمور استفادت منها العائلات الفقيرة والمحتاجة من النازحين السوريين والفلسطينيين والمجتمع اللبناني المضيف في مختلف البلدات اللبنانية.