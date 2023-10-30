عماد الرفاعي: إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى لبنان والمقاومة تحمي لبنان من ذلك

رأى القياديّ، في حركة الجهاد الإسلاميّ، في فلسطين، أبو عماد الرفاعي، أنّ إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى لبنان والأردن وأنّ المقاومة اللبنانية تمنع هذا المخطط، في مقاومتها، أي أنّها تحمي لبنان.



وقال: "من الطبيعيّ أن نكون على تواصل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية وغيرها من الدول العربية ومع كل دولة مؤمنة بالقضية الفلسطينية، كما على تواصل مع "حزب الله"."



وذكّر بعدد الفلسطينيين اللاجئين، في لبنان، معتبرًا أنّه "ما يجعل الأمر طبيعيًّا أن يقوموا بردّة بفعل إزاء الظلم الحاصل، في بلادهم."



وطالب الدول العربية بدعم فلسطين فيما تدعم الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية إسرائيل.



واعتبر أنّ الغرب لا يريد أن تعاد الهجرة اليهودية إليه، مجدّدًا.



وأكّد أنّ العدد كان قليلًا في شأن من كان على اطلاع بعملية "طوفان الأقصى".



وكشف عن الدخول في مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء لتحقيق مطالب الفلسطينيين، موضحًا أنّ مِصر وقطر وإيران وتركيا تؤدي أدوارًا في وقف العدوان وفتح المعابر لادخال المواد الطبية والغذائية على قطاع غزة، وأنّ هناك ضغطًا على الإدارة الأميركية التي تسمح لإسرائيل بممارسة هذا العدوان.



وقال: "كان هناك شبه اتفاق على إخراج الأطفال والنساء الأسرى مقابل وقف العدوان الإسرائيليّ وخروج أسرانا من السجون الإسرائيلية لكنّ إسرائيل عطّلت ذلك بقصفها ليل الأحد."