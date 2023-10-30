الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جنبلاط في رسالتين إلى غوتيريش وبوريل: الاحتلال هو السبب الحقيقي للصراع

أخبار لبنان
2023-10-30 | 06:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جنبلاط في رسالتين إلى غوتيريش وبوريل: الاحتلال هو السبب الحقيقي للصراع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جنبلاط في رسالتين إلى غوتيريش وبوريل: الاحتلال هو السبب الحقيقي للصراع

أبرقَ رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ السابق وليد جنبلاط إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، مقدّراً موقفه بشأن الحرب على قطاع غزة "الذي سلّط الضوء على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك."

وجاء في نصّ البرقية:

"أود أن أغتنم الفرصة لأعرب لك عن تقديري العميق للخطاب الذي ألقيته بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي ينبغي أن تتوقف بالكامل من خلال وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.

لقد أعاد موقفكم الأمم المتحدة إلى أصول الصراع، وسلّط الضوء مرة أخرى على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الصراع المتواصل منذ أكثر من سبعة عقود دون جدوى: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

إن السجل الإسرائيلي في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية سجلٌ فاضح، وهو يواصل هذا المسار في هذه الحرب الأخيرة التي تتكشف فيها فصول الإبادة الجماعية والدمار الشامل"

إن الردّ الإسرائيلي على خطابك لا يمثل سوى مثال على هروبهم المستمر من الحقيقة ورحلتهم الطويلة في قلب السرد الحقيقي حول أصول الصراع.

ومهما طالت هذه الحرب ومهما كانت مدمرة، فإن الشعب الفلسطيني سيسجل النصر في النهاية، بدعم من الأصوات الحرة القوية التي تؤيد الحق مثلكم. وسيسجل التاريخ مواقف كافة الأطراف المعنية، خصوصاً تلك التي دعمت أو تجاهلت المجازر المستمرة في فلسطين".

كما أبرق جنبلاط إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مثمنّاً مواقفه الأخيرة بشأن الحرب المستمرة على غزة، متطلعًا أن "يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف إضافية حازمة ضد الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".

وجاء في نصّ البرقية:

"أحييكم على مواقفكم الأخيرة بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك عدد هائل من الأطفال.

إن دعوتكم لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للحد من تزايد أعداد الضحايا، والسماح بدخول المساعدات الطبية والغذائية التي لا غنى عنها، هي في الواقع موضع تقدير كبير. وتأتي هذه الدعوة في وقت تخرق فيه إسرائيل القوانين والمواثيق الدولية وترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وهناك حاجة متزايدة إلى أن تسود أصوات الحكمة في تلك المراحل الصعبة التي تتواصل فيها الفظائع ضد الشعب الفلسطيني دون انقطاع.

وأخيرًا، أتطلع إلى أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف إضافية حازمة وواضحة ضد الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان وضد ارتكاب جرائم الحرب".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جنبلاط

LBCI التالي
عباس ابراهيم استقبل وفدا من "حماس"
عماد الرفاعي: إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى لبنان والمقاومة تحمي لبنان من ذلك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:18

جنبلاط: ما أتمناه ألا نُستدرج إلى الحرب..."وعم نوصّلن خبر"

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-25

جنبلاط إتصل بنديم الجميل مشيدًا بموقف شقيقته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-24

وليد جنبلاط: علينا أن نتوقع في حال بدأ الهجوم التدريجي على غزة أنه قد يرتد إلى الداخل اللبناني

LBCI
صحف اليوم
2023-10-24

جنبلاط لـ"الأنباء الإلكترونية": قد نستدرج لحرب أقسى من 2006 وعلينا توقع الأسوأ...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:21

كركي : زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى

LBCI
أخبار لبنان
07:54

حجار بحث مع فرايجسن في عمل المفوضية لضمان حماية اللاجئين

LBCI
أخبار لبنان
07:42

لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني: استعمال لبنان وشعبه لتغذية المشروع الإيراني في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

نصار: سنتطرق بمجلس الوزراء للقرارات التي اتخذناها في السعودية المتعلقة بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية في المملكة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:40

سيل من رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري عبر مواقع التواصل

LBCI
منوعات
2023-10-20

انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: "كانت قذرة ومفرطة الاستخدام"!

LBCI
منوعات
2023-10-26

قتل زوجته مقابل 500 ألف دولار... هكذا نفّذ طبيب جريمته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-28

سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:31

العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا

LBCI
أخبار سياسية
16:19

باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:24

ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع

LBCI
أخبار دولية
14:23

القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟

LBCI
أخبار دولية
14:21

خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..

LBCI
رياضة
14:21

الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:30

كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:48

نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"

LBCI
آخر الأخبار
13:39

قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية

LBCI
فنّ
13:56

جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!

LBCI
حال الطقس
00:32

طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
15:42

باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها

LBCI
آخر الأخبار
12:17

القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة

LBCI
خبر عاجل
04:11

أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More