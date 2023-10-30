الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عباس ابراهيم استقبل وفدا من "حماس"
أخبار لبنان
2023-10-30 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عباس ابراهيم استقبل وفدا من "حماس"
استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، وفدا قياديا من حركة "حماس" برئاسة رئيس دائرة العلاقات الوطنية للحركة في الخارج علي بركة.
وقدم الوفد عرضاً للمستجدات والتطورات في غزة في ظل اشتداد المعارك مع الجيش الإسرائيلي، كما عرض لجهوزية المقاومة للتصدي لاي محاولة اجتياح بري للقطاع.
أخبار لبنان
عباس ابراهيم
حماس
علي بركة
غزة
التالي
بوحبيب في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أوستراليا: التهديد الاسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد
جنبلاط في رسالتين إلى غوتيريش وبوريل: الاحتلال هو السبب الحقيقي للصراع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-09
عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة للـLBCI: هناك أكثر من 400 شهيد من أبناء فلسطين وأكثر من مئة اسير صهيوني والرقم مرجح أن يرتفع إلى 200 وهناك عملية تدمير ممنهج في غزة لكن العملية الفلسطينية مستمرة على ما يرام
آخر الأخبار
2023-10-09
عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة للـLBCI: هناك أكثر من 400 شهيد من أبناء فلسطين وأكثر من مئة اسير صهيوني والرقم مرجح أن يرتفع إلى 200 وهناك عملية تدمير ممنهج في غزة لكن العملية الفلسطينية مستمرة على ما يرام
0
أخبار دولية
2023-10-07
عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة للـLBCI: نريد رفع الحصار عن قطاع غزة ونحن في حالة دفاع عن أرضنا
أخبار دولية
2023-10-07
عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة للـLBCI: نريد رفع الحصار عن قطاع غزة ونحن في حالة دفاع عن أرضنا
0
آخر الأخبار
07:07
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8306 قتلى
آخر الأخبار
07:07
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8306 قتلى
0
آخر الأخبار
05:10
الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم حركة حماس بغزة: العدو أدخل دبابات إلى مناطق رخوة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها
آخر الأخبار
05:10
الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم حركة حماس بغزة: العدو أدخل دبابات إلى مناطق رخوة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
كركي : زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى
أخبار لبنان
08:21
كركي : زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى
0
أخبار لبنان
07:54
حجار بحث مع فرايجسن في عمل المفوضية لضمان حماية اللاجئين
أخبار لبنان
07:54
حجار بحث مع فرايجسن في عمل المفوضية لضمان حماية اللاجئين
0
أخبار لبنان
07:42
لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني: استعمال لبنان وشعبه لتغذية المشروع الإيراني في المنطقة
أخبار لبنان
07:42
لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني: استعمال لبنان وشعبه لتغذية المشروع الإيراني في المنطقة
0
أخبار لبنان
07:27
نصار: سنتطرق بمجلس الوزراء للقرارات التي اتخذناها في السعودية المتعلقة بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية في المملكة
أخبار لبنان
07:27
نصار: سنتطرق بمجلس الوزراء للقرارات التي اتخذناها في السعودية المتعلقة بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية في المملكة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:40
سيل من رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري عبر مواقع التواصل
فنّ
04:40
سيل من رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري عبر مواقع التواصل
0
منوعات
2023-10-20
انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: "كانت قذرة ومفرطة الاستخدام"!
منوعات
2023-10-20
انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: "كانت قذرة ومفرطة الاستخدام"!
0
منوعات
2023-10-26
قتل زوجته مقابل 500 ألف دولار... هكذا نفّذ طبيب جريمته!
منوعات
2023-10-26
قتل زوجته مقابل 500 ألف دولار... هكذا نفّذ طبيب جريمته!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-28
سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-28
سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:31
العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا
امن وقضاء
04:31
العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا
0
أخبار سياسية
16:19
باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان
أخبار سياسية
16:19
باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
15:05
ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول
0
أخبار دولية
14:24
ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...
أخبار دولية
14:24
ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع
0
أخبار دولية
14:23
القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟
أخبار دولية
14:23
القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟
0
أخبار دولية
14:21
خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..
أخبار دولية
14:21
خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..
0
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:30
كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)
منوعات
13:30
كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)
2
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
3
آخر الأخبار
13:39
قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية
آخر الأخبار
13:39
قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية
4
فنّ
13:56
جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!
فنّ
13:56
جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!
5
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
6
خبر عاجل
15:42
باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها
خبر عاجل
15:42
باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها
7
آخر الأخبار
12:17
القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة
آخر الأخبار
12:17
القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة
8
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More