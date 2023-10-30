عباس ابراهيم استقبل وفدا من "حماس"

استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، وفدا قياديا من حركة "حماس" برئاسة رئيس دائرة العلاقات الوطنية للحركة في الخارج علي بركة.



وقدم الوفد عرضاً للمستجدات والتطورات في غزة في ظل اشتداد المعارك مع الجيش الإسرائيلي، كما عرض لجهوزية المقاومة للتصدي لاي محاولة اجتياح بري للقطاع.





