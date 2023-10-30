بوحبيب في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أوستراليا: التهديد الاسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أوستراليا بينيلوبي وونغ أن "التهديد الاسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد".



وسأل: "كيف تستفيد اسرائيل من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين؟ الا يزيدهم ذلك رغبة بالقيام بردة فعل والدفاع عن انفسهم؟".



وشدد بوحبيب على ضرورة ان تتوقف الحرب الاسرائيلية.



وقال: "توافقت مع وزيرة خارجية أوستراليا على ضرورة دعم المسار الدبلوماسي للوصول الى حل الدولتين".