نصار: سنتطرق بمجلس الوزراء للقرارات التي اتخذناها في السعودية المتعلقة بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية في المملكة

رغم الحرب والتوتر في الحدود الجنوبية، لبنان حاضر في مشاريع انمائية.

وضع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في اجواء "جولته الخليجية التي شملت قطر والامارات، ومشاركته في مبادرة مستقبل الإستثمار التي عقدت في المملكة العربية السعودية".



ورأى نصار، أننا "نمر بأزمة غير مسبوقة بالنسبة للأحداث التي تحصل في غزة"، كاشفا أنه "سيكون هناك بالمبدأ اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع سنتطرق فيه لمواضيع عديدة اهمها القرارات التي اتخذناها في المملكة العربية السعودية والتي تتعلق بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية الحاصلة في المملكة وسيكون للبنان دور مهم فيها في المستقبل".



وأكد أنه بالرغم من كل شيء، "فعلى كل الوزراء ان يتحركوا وعلى كل وزير ان يتحرك في وزارته ويفتش عن الفرص والأمور الإيجابية والمستدامة للبنان وللبنانيين خصوصا في الدول العربية الشقيقة".