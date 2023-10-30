لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني: استعمال لبنان وشعبه لتغذية المشروع الإيراني في المنطقة

ذكّر "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان" بـ"القرار 1701 الذي كلّف لبنان 2500 شهيد وخسائر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل والمؤسسات"، موضحين أن "هذا القرار الذي تم الاعتراف به بالإجماع، من كل الفرقاء اللبنانيين، يتعرّض اليوم للنسف بقرار خارجي، وذلك من جانب "حزب الله" والفصائل الفلسطينية بحجة دعم حركة "حماس".



واتهموا في بيان ، بعد لقائهم، "إيران وميليشياتها "حزب الله" وفصائل فلسطينية باستعمال لبنان وشعبه وقودًا لتغذية المشروع الإيراني في المنطقة، وقد أتى كلام وزير الخارجية الايراني هذا الاسبوع تأكيدا للاحتلال الايراني للبنان".



وحذر المجتمعون من أن "الخروج عن شبكة الأمان اللبنانية المتمثّلة بالدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، تحديدا، 1559، 1680، 1701 و2650، مهما هي الأسباب والذرائع، يشكّل تهديدًا للشراكة الوطنية والأخطر لركائز الوطن ووحدته"، مشددين على أن "طريق الخلاص للشعب الفلسطيني يمرّ قطعاً بالمبادرة العربية للسلام التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002".