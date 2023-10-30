حجار بحث مع فرايجسن في عمل المفوضية لضمان حماية اللاجئين

شدّد وزير الشؤون الإجتماعية، في حكومة تصريف الأعمال، هكتور الحجار على أنّ دور وزارة الشؤون الإجتماعية من ضمن خطة الطوارىء.



وطلب، خلال إجتماعه بممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في لبنان، إيفو فرايجسن، من المفوضية أن تعيد النظر في بعض التدخلات التي تقوم بها.



أما بالنسبة لخطة الإستجابة لحاجات للاجئين السوريين، في الجنوب، في ظل الأزمة الحالية، فشرح الحجار الخطة التي عرضها على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهي إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين الحدود اللبنانية والسورية، ولكنه لم يحصل على جواب واضح من المفوضيّة بالنسبة لخطتهم.



ودعا حجار فرايجسن للعودة إليه قريبًا بخطة واضحة لمناقشتها.