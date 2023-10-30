كركي : زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى

قرّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 5240000 ل.ل. إلى 5539000 ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، كما تم تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 893000 ل.ل. عن كل جلسة.



وأوضح كركي أن الزيادة لتعرفة جلسة غسيل الكلى المقرة اليوم يعمل بها اعتبارا من 1/9/2023 على سبيل التسوية والغاية منها هي مراعاة الوضع المالي الراهن ومحاكاة الأسعار الفعلية للمستلزمات الطبية المستوردة بالعملة الصعبة.



وطالب المدير العام كافة المستشفيات والأطباء الإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين عن جلسات غسيل الكلى تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.